2 tajomstvá šťastného vzťahu

Téma, ktorá vás zaujíma dlhodobo a ja sama s ňou mám veľmi čerstvé skúsenosti. Každá z nás predsa chce, aby jej vzťah vydržal čo najdlhšie a muži to majú rovnako. Takže, ako na to?

Dnes to bude krátke, stručné a jednoduché. V prvom rade, zas a znova je dobré si uvedomiť, že nefungujúci vzťah je vina oboch kedysi zamilovaných veľmi a dnes už pravdepodobne menej. Nikdy, naozaj nikdy pri žiadnej hádke nehovor, že ona je na vine - nehovor, že by sa mal zmeniť on. Ale obaja potrebujete zmeniť niečo vo vašom správaní. Ty aj ona - ty a on. Tieto dve pravidlá vám v tom obom rýchlejšie pomôžu.

Prvá a najdôležitejšia vec je ospravedlnenie. Keď to naozaj tak cítite a myslíte to vážne, tak sa čím skôr ospravedlňte. Reálne, úprimne, z očí do očí a dôležité je aj načasovanie. Nenechajte problém prerásť do obrovských rozmerov, ale vyriešte ho čím skôr. Nečakajte, kým ten druhý spraví krok, ale ak vám na vzťahu záleží, občas neuškodí priznať si vinu a čeliť problémom spoločne. Občas je niekedy často, ale aj tak. Niekto ten krok spraviť musí. Čiže dajte bokom ego.

Druhá vec je odpustenie. Hovorí sa to ťažko, ale odpúšťať treba, pravidelne a veľa. Nikto z nás nie je dokonalý, robíme chyby a preto je odpustenie prirodzenou súčasťou všetkých medziľudských vzťahov. Ak chcete, aby váš vzťah a manželstvo fungovalo, bez pravidelného odpúšťania to nepôjde.

MOJE VIDEO O TOM, AKO ZACHRÁNIŤ VZŤAH:

https://www.youtube.com/watch?v=JIA9LPZN9XU&t

Raz mi jeden múdry človek povedal, že vzťah, či manželstvo je o dvoch ľuďoch ktorí sú dobrí v odpúšťaní a ja som si k tomu pridala aj schopnosť ospravedlniť sa, ktorá je nevyhnutná. Nič viac a nič menej. Láska je predsa viac ako všetky nezmyselné hádky sveta a okrem toho idú Vianoce. Buďme na seba lepší a menej riešme hlúposti, ktoré nám to zbytočne kazia.