Ako som stretla lásku v Dominikánskej republike

V živote je možné naozaj všetko a hlavne najviac vecí sa stane vtedy, keď to najmenej čakáš. Niečo podobné sa stalo aj mne. Úplne obyčajná vec a pritom dokonalá.

Posledné roky som si myslela, že poznám pravú lásku, viem o nej naozaj veľa, ale zrejme som sa mýlila. S každou pravou láskou prišlo vždy časom to nepríjemné, ale napriek tomu potrebné vytriezvenie. Určite vieš, o čom hovorím, keď poviem, že to jednoducho predtým nebolo nikdy úplne presne to, čo som hľadala. A čo som vlastne hľadala? Hľadala som vôbec niečo? Všetko sa zmenilo pred pár dňami na dovolenke.

Karibik bol vždy mojou vysnívanou destináciou a moje sny sa splnili. Som tu. Stretla som jeho a ju. Dvaja ľudia, o ktorých viem po niekoľkých dňoch a rozhovoroch to, že sú presne predstavou normálneho, zdravého vzťahu a manželstva. Minimálne pre mňa. Stačilo si vypočuť spôsob, akým sa rozprávali, ako o sebe hovorili, všimnúť si rešpekt, ktorý k sebe mali a stále majú, či tú zvláštne čistú „lásku v očiach“, s ktorou sa na seba pozerali. Sú spolu 7 rokov, majú rovnaké hodnoty a hlavne radi spolu trávia čas. Za tých pár dní som ich ani jedného nestretla osamote. Vždy sa držali za ruku a vyžaroval z nich pokoj. Nedalo mi to a spýtala som sa na ich tajomstvo.

Nemajú a nikdy nemali presné očakávania a predstavy o tom, ako by to malo vo vzťahu byť. Pred pár rokmi sa stretli a jednoducho sa rozhodli byť spolu. Povedali, že sa o všetkom, čo sa v ich živote stane veľa a často rozprávajú. Nie je to to, čo chce ona ani to, čo chce on. Je to spoločná hra a cesta životom. Ani jeden z nich nie je viac, či menej. Povedali, že najlepšie, čo môžu pre vzťah urobiť je nájsť si na seba čas a nikdy nezvyšovať hlas. Nesúťažia o to, kto má pravdu, nehľadajú útechu vonku, ale doma. Obaja sú jednoducho ľudia, ktorí sa rozhodli, že sa budú snažiť o to, aby to fungovalo. Lebo vzťahy sa nerozpadajú len tak, ale preto, že to ľudia vzdávajú a nezmyselne si ubližujú.

Páči sa mi, že ich láska bola a je úplne jednoduchá a predsa tak krásna.

Vždy som aj ja ako asi každá žena mala predstavu a zoznam toho, aký by mal niekto byť. Ale tajomstvo sa skrýva v tom, aká by som mala byť ja, aby som toho druhého pochopila a dokázali sme spolu fungovať. Romantika je niekedy vlastne úplne obyčajná a tichá - to som si pri nich uvedomila.

Niekedy naozaj pomôže prestať hľadať dokonalého partnera, prestať tlačiť na okolnosti, neriešiť vek, okolie, nekomplikovať, nedomýšľať si a hlavne nehrať hru o to, kto má kedy pravdu. Snaž sa o to, aby sa tvoj partner stal tvojím kamarátom a nikdy jeho priateľstvo neber ako samozrejmosť. Milujte sa ako deti – bez dôvodu a predsa naplno, držte sa za ruky a často sa objímajte. Každý deň, aj keď vám občas ten druhý pôjde pekne na nervy. Nemajte nezmyselné očakávania, ale žite to, čo je s tým kto pri vás stojí a žije. Ak chceš niekoho meniť, radšej ho nechaj ísť, ale ak chceš byť milovaná, tak miluj najskôr ty vždy naplno, nezištne a úprimne. A ty muž rovnako. Pokiaľ chceš mať doma milujúcu manželku, miluj. Bez podmienok a aj so zlou náladou. Miluj.