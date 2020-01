Prečo podvádzame? Je nevera naozaj zlá?

Vždy, keď sa jej niekto z okolia priznal, že svoju polovičku podviedol, krútila nad ním hlavou a nechápala. O pár rokov..

Poznáme sa už nejeden piatok. Viem, že sa snaží byť dobrým človekom. Hoci viete, nikto nie je dokonalý. Neveru mužov sme spolu s babami vždy preberali ako niečo neakceptovateľné a nepochopiteľné. To sa odpustiť nedalo. Časom, keď podviedli nás, tak sme to zrazu z lásky dokázali odpustiť a dali sme druhú, tretiu a niektoré z nás aj piatu šancu. Vždy to však skončilo rovnako. Potom sme pochopili, že ak to niekto spraví raz, spraví to kedykoľvek zas. Len potrebuje príležitosť. Nevera je zlá, je to veľké zlyhanie. Aj ona to vedela. Morálne to mala zvládnuté, avšak reálne jedného dňa... zlyhala. Prečo vlastne podvádzame?

Keď sa mi s tým priznala, uvedomila som si, že najväčším nebezpečenstvom je posúvanie hraníc a toho, čo tolerujeme a dopustíme. Toho, čo denne pozeráme na internete, toho, čo lajkujeme, s kým nenápadne flirtujeme, koho potajme sledujeme. Poznáš to určite aj z vlastného života. Po niekoľko mesačnej diéte máš chuť len na jeden malý koláčik a práve ten malý prehrešok ti zachutí tak, že nevieš prestať. Keď sa celá tvoja snaha niekoľkými prehreškami zrazu zrúti ako domček z karát, povieš si, že vlastne je to už celé jedno. Že nikto nie je dokonalý a pokračuješ v niečom zlom len preto, že sa ti chce, spôsobuje to pôžitok a máš na výber. Ale len málokedy myslíme na to, ako to dopadne. Čo všetko môžeme kvôli pár minútam vášne stratiť.

Napriek tomu a práve preto, že sme iba ľuďmi ju ako človeka neodsudzujem. Zaujímal ma však dôvod, prečo to spravila - hoci som ho tušila: "Vieš, v poslednej dobe ma môj priateľ úplne ignoruje. Správa sa, akoby som tam ani nebola. Žiadny kompliment, žiadna túžba, žiadne dotyky. Nič. Keď to chcem riešiť, povie aby som prestala dramatizovať. Jednoducho nemá náladu, chuť a ja som len zbytočná hysterka. Pozornosť však potrebujem a nie len ja, ale každý z nás vo vzťahu. Pretože keď ju nedostaneme doma, ideme hľadať von. Znie to strašne, ľutujem to, ale po mesiacoch ignorácie zo strany priateľa som zlyhala." Podobný dôvod mal aj kamarát, ktorý je vo vzťahu už 5 rokov. "Prídem domov z práce a chcem, aby sa mi venovala, aby sme si užili to málo času, čo na seba máme, ale nie. Doma ma čakajú iba výčitky, jej vlastné sťažnosti na prácu, negativita a nulová vášeň. Asi vieš, že to sa večne znášať nedá.."

Nesnažili sa ospravedlniť svoje činy, hoci som videla, že ich to mrzelo. Snažili sa mi len vysvetliť prečo. Si horší, či lepší ako ich polovičky? Dokážeš sa ovládať a kontrolovať, keď veci nejdú podľa predstáv? Odpovedí z vašich úst by bolo milión. A pritom nevera by mohla byť úplne neexistujúca vec, pokiaľ by sme doma dávali a dostávali lásku prirodzene. Bez prosenia sa, bez násilia, bez porovnávania, či výčitiek. Ak by sme naozaj začali pozerať na našich partnerov a partnerky očami lásky každý deň, aj vtedy, keď sa nám nechce, vzťahy by fungovali. Nemali by sme potrebu hľadať inde, ak by nás doma čakal "parťák a nie podrazák." Ak by nás čakalo pochopenie a nie výčitky. Ak by nás čakala vášeň a nie chlad. Hlúposti o tom, že všetko to časom ochladne sú úplne mimo. To je akoby poviete, že aj tak sa veci z chladničky časom zjedia. Naozaj??? Vašou úlohou je ich predsa nakúpiť znova. Starať sa znova. Zaujímať sa znova. Odpúšťať znova. A hlavne prestať žiť v ilúzií, že s niekým ďalším to bude inak. Nebude. Lebo svoje nastavenie a nespokojnosť si vláčime so sebou celý život. Keď sa neprepneme na tú správnu vlnu my a dnes, tak sa nič nezmení. Neobviňuj, ale pýtaj sa prečo. Hľadaj dôvody, aby sa veci medzi vami dali zmeniť a napraviť. Lebo láska má veľký zmysel v živote každého z nás a kto tvrdí, že nie, pravdepodobne nikdy naozaj nemiloval.

P.S. Tento článok sa nesnaží ospravedlniť chronickú neveru, násilie, či iné zvrátené veci. Nehovorí o tom, aby si zostala s človekom, ktorý ti ubližuje, či ťa neustále klame. Hovorí o jednom zlyhaní, o našich ľudských zlyhaniach, hovorí o tom, že veci sa dajú riešiť, ak sa budeme doma snažiť. Nie ten druhý, ale my. Obaja. Spoločne a každý deň.

A či je nevera zlá? Na to si odpovedz ty sama, ty sám...

VIDEO O TOM, AKO ODHALIŤ NEVERU: https://www.youtube.com/watch?v=Gn8PHSNq1hE&t=