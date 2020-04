Najsilnejšia zbraň každej ženy a muža. Máš ju aj ty?

Myslím si, že každý z nás sa aspoň raz ocitol v situácií, kedy si kládol otázky - v čom robím chybu, alebo čo robím inak ako ostatní? Či už sa to týkalo života, práce, vzťahov, čohokoľvek.

Prečo ti niečo nevyšlo? Alebo možno prečo sa to ťažké deje práve tebe?

Pochopiť úplne život a jeho chod je nemožné a myslím si, že z istej strany je to aj dobrá správa. My ľudia milujeme dobrodružstvo a napätie, čiže život nikdy nebude jednoduchý a úplne zrozumiteľný. Avšak jednu vec máme pevne v rukách. Ak si ju osvojíme, nakoniec dokážeme naše vzťahy zvládnuť o niečo lepšie. Podľa mňa najsilnejšou zbraňou, ktorú môžeme vlastniť je schopnosť správne reagovať na všetky situácie v živote a zachovať si vnútorný pokoj. Dokázať sa pozrieť aj na extra ťažké, náročné, či smutné veci s chladnou hlavou a odstupom. A tiež je veľmi dôležité si prestať v hlave prikrášľovať charakter niektorých ľudí (v mene lásky, či iných citov) a brať ich takých akí sú, alebo ich jednoducho nechať ísť.

Ja sama som sa veľakrát snažila vo vzťahoch, či priateľstvách „prikrášliť si“ ľudský charakter, pretože mám všeobecne ľudí rada a snažím sa vidieť v každom istý druh dobra. Ale niekedy ma to stálo zbytočne veľa energie a preto bolo potrebné nechať takých ľudí odísť z môjho života. Uvedom si, že keď na niekom, alebo na niečom príliš lipneš, tak to ničí iba teba. Nie toho druhého, ale teba. Daj tomu, čo ťa ničí jednoducho slobodu a zrazu si uvedomíš, že sa cítiš oveľa lepšie.

Preto je zbytočné klásť si dookola otázku prečo. Prečo ťa oklamal, zradil, opustila, odišla, podviedol? Nie. Vezmi si lekciu, poplač si ak treba, ale odpusti a choď ďalej. Je to náročné, ale nevyhnutné. Zareagovať správne. Pretože to, čo sa deje okolo teba niekedy neovplyvníš, ale svoju reakciu máš pevne v rukách iba ty. Nikto iný. Iba ty. Nie vždy dostaneme to, čo dávame, alebo odpovede na otázky, ktoré si v hlave kladieme. Ale vždy si zodpovedný za to, akým si človekom a ako na veci reaguješ. Život má svoje čaro a preto si ho nekomplikujme ľuďmi, situáciami, či prehnanými reakciami, ktoré nás oberajú o vnútorný pokoj.