Poznáš ten pocit, keď svojmu mužovi veríš, si jeho oporou, ľúbiš ho a zrazu zistíš, že všetko je úplne inak? Že ti už dlhšiu dobu klame? Čo s tým?

Určite sa to už stalo niektorej z vás, že ste svojmu partnerovi a mužovi dôverovali a nikdy si ani len nepomysleli, že by vám klamal, že by vás podvádzal, či sa s vašou láskou zahrával. Ty si milovala, bola si verná, záujem mužov si nikdy nenechala zájsť ďalej, pretože ti na tom tvojom záležalo a snažila si sa ho podržať aj v tých najťažších chvíľach. Kým on žil dvojitý, možno dokonca trojitý život. Ty si verila, že jeho chlad je len dočasný stav, veď ťa predsa tak veľmi miloval.

Niečo podobné sa stalo aj žene, ktorú poznám už dlhšiu dobu. Keď som ich spolu videla, myslela som si, že sa našli. Nemali ideálny vzťah, ale veľmi sa ľúbili. Vždy všetko spoločne prekonali a preto bolo prirodzene myslieť si, že to spolu už nevzdajú. Cez víkend mi napísala, že ju podvádza s dievčaťom o 10 rokov mladším ako je ona sama. Ona má 29. Nejde ani tak o vek ako o jeho neustále klamstvá a tajomstvá, ktoré si uvedomila až teraz keď ho opustila. Zrazu všetko do seba zapadalo. Kým on na nej hľadal každý deň chyby, vyčítal jej hlúposti, bol na ňu nepríjemný a hovoril, že potrebuje byť sám, ona bola jeho oporou, milovala aj keď to bolo dosť ťažké, odpúšťala, lebo si myslela, že naozaj prežíva len ťažké obdobie. Bola tam vždy pre neho, on pre ňu nie. Napriek tomu zostala, čakala, že sa všetko zmení a nezmenilo. Práve naopak. Plakala, keď mi o tom hovorila. Vedela som, že žiadna rada ani moje objatie ju z toho nevytrhne. Mala som podobnú skúsenosť. Nie jednu. Preto viem, že jediné, čo potrebuje zlomená žena je vypočutie a utvrdenie v tom, že spravila dobre, keď od neho odišla. Nepotrebuje počuť, že to bude dobre, že to prebolí. Potrebuje vypočuť a byť pochopená.

Ak prechádzaš niečím podobným, ver tomu, že muž, ktorý ťa klame, v skutočnosti celý život klame hlavne sebe, podvádza seba a nie je skutočným mužom, ale nezrelým chlapcom, ktorý nevie čo chce a preto ti dokázal tak dlho klamať a ubližovať. To z teba však nerobí menej, to neznižuje tvoju cenu, aj keď to bude chvíľu trvať kým sa opäť postavíš na nohy.

A čo s tým? Čo s klamárom?

Nič. Odíď a nechaj ho so svojimi klamstvami. Život mu to zráta za teba. Človek nemôže dlhodobo robiť zlo a myslieť si, že bude šťastný. Práve naopak. On raz zisti, že kým venoval pozornosť iným ženám, stratil tú, ktorá ho milovala napriek tomu ako sa ku nej správal. Dobrá žena nepríde do mužovho života dvakrát. Aj keď sa zdá, že teraz je pánom situácie, že môže všetko. Ak si veriaca vieš, že Boh dopustí, ale nikdy neopustí. Buď vďačná, že si to zistila ešte predtým ako sa stal tvojím manželom, či otcom vašich detí. Nechaj ho ísť. Nevysvetľuj a pohni sa v živote ďalej. Začni sa venovať sebe a pracuj na svojich snoch. Staraj sa o seba, pomáhaj druhým, nájdi svoj vnútorný pokoj. Nezabudni sa to, že ten správny muž nebude potrebovať milión šancí, pretože už na prvýkrát bude vedieť, koho má pri sebe. Bude sa snažiť o to, byť dobrým mužom, bude sa snažiť o to, aby to fungovalo. Klamár sa chytí do vlastných klamstiev. Odpusti mu, odíď a buď s ľuďmi, ktorí ťa majú naozaj radi a hlavne majú skutočné hodnoty.

MOJE VIDEO O NEVERE: https://www.youtube.com/watch?v=Gn8PHSNq1hE&t=