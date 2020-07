Čo priťahuje ženy? Jeden muž mi dnes povedal..

Dnes ma na ulici oslovil jeden muž a ja som si len potvrdila, že normálni a dobrí chlapi stále existujú. Hoci si veľa žien myslí, že nie. Čo nás ženy však naozaj priťahuje?

Ak čakáš presný zoznam toho, ako by mal muž, ktorého žena chce vyzerať, sklamem ťa. Každej z nás sa páči niekto iný a tak je to v poriadku. Napriek tomu jedna vec nás ženy dostane vždy. Všetky a rovnako. Je to vec/vlastnosť, ktorú nemá veľa mužov, alebo ju len menej mužov využíva na to, aby si získali ženu a neskôr si ju aj udržali. Touto vecou je snaha a úsilie muža. Mňa osobne nič nepriťahuje viac, ako keď sa muž snaží. Nemusí hory prenášať, nemusí ísť bojovať o mňa na vojnu, či pokoriť najvyššiu horu sveta, ale musí sa snažiť. Nie len na začiatku, ale aj vo vzťahu. Pretože práve snaha je to, čo žene dokazuje, že mužovi na nej záleží. A nie je to iba o nejakých konkrétnych špeciálnych dňoch, či začiatkoch, ale je to neustála snaha.

Ten muž na ulici sa na mňa usmial a pochválil mi moju možno pre niekoho obyčajnú, látkovú nákupnú tašku, na ktorej mám veľký, trefný nápis Emotional baggage. Povedzme si úprimne, každý si so sebou tú svoju tašku plnú emócií, minulosti, či iných zážitkov nesieme. Hmm. A veríme, že raz nájdeme niekoho, kto ju pochopí a príjme nás spolu s ňou. Ja tú tašku milujem, hoci ju mám už dlho a tak trochu stihla čierna farba od slnka aj vyblednúť. To však nie je podstatné. Potešilo ma to, že neriešil komplimenty, ktoré by sa týkali môjho výzoru, ale išiel hlbšie. Všimol si niečo iné. Bol to len krátky kompliment, napriek tomu mi spravil deň. Na to, aby sme niekoho dokázali milovať, musíme mať záujem ho spoznať viac a vnímať viac, ako len jeho výzor. Musíme ho počúvať, musíme sa mu snažiť porozumieť a to všetko si vyžaduje úsilie a snahu oboch partnerov. Kvety, či iné pozornosti sú potom už len príjemným spestrením. Avšak každá z nás žien potrebuje cítiť lásku, potrebuje sa cítiť pochopená, rešpektovaná a milovaná. To sa dá len tak, keď chlap prejaví skutočné úsilie a snahu. Chápem, nie vždy má človek náladu a energiu, ale pre správneho človeka sa to celé oplatí. A samozrejme to platí aj naopak. Žena, ktorá sa stará a snaží sa o to, aby bol jej muž v pohode - miluje.

Preto muži nezabudnite na to, že popri dokonalom výzore, krásnom tele, skvelých úspechoch, či iných taktikách, zaberie vždy hlavne vaše úsilie. V tej podobe, ktorú konkrétna žena miluje. Nie je to až také náročné a predsa tak veľmi účinné.

NOVÉ VIDEO: https://youtu.be/_vMcaFJ9XKI