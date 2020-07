Ako sa mať rada? Príbeh o žene, ktorá nenávidela svoje telo..

Nikdy by som si nemyslela, že žena ako ona bude o sebe niekedy pochybovať, či hovoriť na svoju adresu toľko negatívnych vecí. Napriek tomu, to nie je iba jej problém.

Pár rokov dozadu sme sa spoznali na jednom fotení v Londýne. Každý si asi povie, že život modeliek a krásnych žien je dokonalý, jednoduchý, krásny a bezstarostný, avšak nie vždy je to úplne tak, ako to vyzerá. Sama som modelku robila a viem, že vnútorná realita ženy je trochu iná. Pred pár dňami sme si písali a hoci dnes vyzerá rovnako dobre ako kedysi, ak nie ešte lepšie, cíti sa inak. Hovorila o tom, ako neznáša a vždy neznášala svoje telo, svoju problémovú pleť a celkovo má problém s tým, mať sa rada. Vždy sme k sebe boli úprimné a preto som bola rada, že mi aj teraz dokáže povedať veci na rovinu. Hoci som nevedela, že ju to trápi už od detstva.

Poviem vám, že je nádherná žena a dokonca dnes už aj mamina, ktorá sa o seba stará, cvičí a snaží sa byť najlepšou mamou a manželkou. Napriek tomu sa nemá rada, hoci o tom nehovorí a dusí to v sebe, veď ľudia majú predsa ťažšie osudy. Je to však v poriadku? Mlčať, len preto, že naše problémy sa zdajú menšie, ako problémy iných ľudí?

Sama o sebe viem, že mám nedokonalosti, s ktorými dlho bojujem a preto som sa rozhodla napísať tento článok pre každú ženu, ktorá neznáša svoje telo, seba, svoj život, alebo jednoducho sa nedokáže prijať taká, aká je.

Uvedom si, že si krásna svojím vlastným spôsobom. Tým, ako rozprávaš, čo z teba vyžaruje, ako sa správaš, ako sa o seba staráš a ako dokážeš stáť na nohách aj napriek tomu všetkému, čím si si počas života prešla. Žiadna iná žena nie je tebou a ty nie si žiadnou inou ženou. A tak je to v poriadku. Nemusíš byť, nemáš byť. Si len jedna, iná a napriek tomu svojská. Túto jedinečnosť nikdy nestrať len preto, že sa budeš chcieť podobať na nejakú inú ženu. Boh ťa stvoril na svoj obraz a on chyby nerobí. Nerozumiem tomu, keď niekto o niekom povie, že je škaredý a je smutné, keď to človek povie sám o sebe. Čo je to vlastne krása? Je to iba istý pohľad na vec, pretože kým mne sa niečo páči, druhému sa to páčiť vôbec nemusí. Každý z nás má iný vkus a preto prestaňme posudzovať, odsudzovať, urážať, ponižovať. Nie len ľudí okolo, ale aj seba samého. Ten človek v zrkadle potrebuje tvoju lásku nie tvoje znechutenie. Môžeš popracovať na svojej postave, životnom štýle, správaní sa, ale nemeň tie malé milé nedokonalosti, ktoré ťa robia tou, ktorou naozaj si. Niekedy je to fakt ťažké, mať sa rád, ale tak veľmi potrebné. Pretože ak sa nemáš rád ty, tak ako ťa môže mať rád niekto iný? Nezabudni, že my samé učíme ľudí, ako sa majú ku nám správať. Veď ty sama sa poznáš najlepšie. Tak kto má o tebe hovoriť dobre a kto ťa má milovať prvý, ak nie ty? Od našej vlastnej lásky sa odvíjajú aj naše vzťahy, to, čo tolerujeme, to, čo dosiahneme, to, kým sa staneme. VIAC VO VIDEU: https://youtu.be/Ekl_kaacL6I