Návod na to, ako milovať muža

Nie len nás ženy, ale aj mužov je potrebné milovať správnym spôsobom. Vieš, čo tvoj muž naozaj potrebuje?

Návodov na to, ako milovať ženu je milión, avšak aj naši muži potrebujú cítiť lásku, hoci ich považujeme za silnejšie pohlavie. Možno aj preto občas akosi zabudneme na ich pocity a potreby. Každý z nás istým spôsobom potrebuje lásku a človeka, ktorý mu bude rozumieť. To, že niekto lepšie skrýva túto potrebu neznamená, že to tak nie je.

Pochopenie

Vieš, aké dôležité je pre teba, aby ťa tvoj muž chápal, aby si nemusela dookola vysvetľovať niečo pre teba dôležité, aby vedel kedy a čo? To isté platí aj naopak. Tak, ako my máme svoje nálady, tak, ako my dokážeme byť netrpezlivé, nahnevané, rozčúlené, otravné, tak aj on, tvoj muž má svoje dni. A tie si vyžadujú tvoje pochopenie.

Snaha

Prekvap ho, miluj ho vtedy, keď ti lezie na nervy, zaujímaj sa o to, čo mu ubližuje, opýtaj sa ho, aký mal deň, zaujímaj sa o veci, ktoré ho bavia, hoci teba absolútne nemusia zaujímať. Snaha sa cení. Snaž sa tak, ako chceš aby sa snažil aj on. Každý deň.

Rešpekt

Nezhadzuj jeho schopnosti, neponižuj, ale podpor ho pred jeho priateľmi, buď na neho právom hrdá, nemanipuluj ním, rešpektuj jeho rozhodnutia a podpor ho. Staň sa jeho najväčšou fanúšičkou a láskou zároveň. Tvoj muž nepotrebuje matku, ale milujúcu partnerku.

Sloboda

Najdôležitejšia vec zo všetkých je práve sloboda. Daj mu priestor, nechaj ho, nech robí veci, ktoré má rád, dopraj mu čas iba v spoločnosti priateľov. Nesnaž sa byť celým jeho svetom, ale staň sa súčasťou jeho sveta, buď jeho milujúcu časťou, ktorá nestanovuje pravidlá, lebo vie, že milujúci muž pravidlá nepotrebuje. On sám vie, kde sú hranice na to, aby ťa nestratil a aby vám to fungovalo.

Nie, tvoj muž nikdy nebude perfektný a ani ty sa nikdy nestaneš dokonalou ženou bez chýb. Napriek tomu sa k tejto dokonalej láske a vzťahu môžete priblížiť, ak budete milovať jeden druhého správnym, zdravým a potrebným spôsobom. Nie len on, ale aj ty. Milujte sa, majte svoj svet, prekvapujte sa, rešpektujte, ale na konci dňa zaspávajte s pocitom, že na to, aby ste milovali a boli milovaní nepotrebujete stratiť svoju vlastnú osobnosť, či vnútornú slobodu. Lebo ten druhý vás miluje presne pre to, kým ste.

VIDEO: https://youtu.be/m0tReuQ55so