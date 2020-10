Slovo, ktoré ničí vzťahy

Občas sa stane, že povieme toho viac, ako by sme chceli. A práve toto jedno slovo je pre nás všetkých počas hádok tak časté a zároveň tak veľmi ubližujúce. Vieš aké?

Vedieť sa hádať, alebo skôr riešiť hádku, či problém je v dnešnej dobe skutočným umením. Jednoducho nám v strese prasknú nervy a tak príliš nerozmýšľame čo, kedy a ako povieme. Napriek tomu veľa z nás používa toto nenápadné slovo, ktoré je veľakrát zodpovedné za rozpad vzťahu, či manželstva. Ani ja sama nie som výnimkou.

„Ty“

Toto slovo, tak veľmi obyčajné a bežné, hoci práve s ním môžeme našej polovičke veľmi ublížiť. Ak počas každej hádky kladieš veľký dôraz na slovo ty, mal/a by si si uvedomiť, že to nie je len o dvoch písmenách, ale hlavne o neustálom obviňovaní partnera, či partnerky.

Poznáš to: „Ty si za to zodpovedný. Ty by si si to mala uvedomiť. Ty keby si sa zmenil. Ty sa nikdy nezmeníš. Ty by si mal dospieť. Ty by si mala začať používať hlavu. Ty by si sa mal spamätať. Keby si tam nebol ty, nestalo by sa to...“ Pokračovať by som mohla donekonečna. Naše večné obviňovanie partnerov, či partneriek niekedy nemá žiadne hranice. My všetci (takmer) máme tendenciu zvaliť vinu vždy na toho druhého. Máme pocit, že my sme tí bezchybní, lepší a ak by sa on/ona zmenili, život by bol jednoduchší.

Avšak zobuďme sa z tohto nášho dokonalého príbehu. Pretože vo vzťahu nikdy nie je len jeden vinný. Ste v tom dvaja. Aj v dobrom aj v zlom. A nie, bez vetra sa ani lístok nepohne. Keď začnete hrať férovo, pozriete sa na veci z druhej strany a prestanete sa donekonečna zo všetkého obviňovať a poukazovať na seba navzájom, vtedy váš vzťah, či manželstvo nadobudne úplne iný rozmer. Zrazu to nebude láska dokým nás „ty“ nerozdelíš, ale bude to láska dvoch. Budete to vy dvaja spolu, nie proti sebe. Tak, ako slová dokážu potešiť, dokážu občas aj nepekne zraniť. Neubližujme si navzájom a neunavme neustále odpúšťajúceho partnera až do bodu, kedy už nevládze a odíde. Nikto nechce byť donekonečna tým zlým a zodpovedným za všetko zlé a nefungujúce vo vzťahu. Nie. Zabudnime pri hádkach na „ty“, uvedomme si vždy aj náš vlastný podiel viny a podľa toho sa správajme. Láska a dobrý človek po našom boku za to stojí. Vždy.