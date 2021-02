Boli sme „priatelia s výhodami“ a potom..

Tento druh vzťahu preferuje, alebo akceptuje stále väčšie množstvo ľudí. Aká je skutočná pravda a čo všetko nám práve toto "priateľstvo" môže vziať?

V mojom okolí je stále viac a viac takýchto vraj priateľstiev. Aj mne samej bolo v minulosti ponúknuté niečo takéto namiesto normálneho vzťahu, avšak ja mám buď priateľov, alebo partnerov, nič medzitým. Napriek tomu si myslím, že sa s touto situáciou stretlo veľa ľudí. Kým niektorí boli schopní povedať takejto ponuke „nie“, druhí sa do toho celkom nepekne zamotali.

Svoj príbeh mi poslala aj ona.

„Veľmi dlho sa mi páčil a práve jeho som si vedela predstaviť aj ako muža, s ktorým by som chcela byť. Avšak on v tej dobe hľadal iba kamarátku. Stretávali sme sa veľmi dlho, ale priznám sa, že to nezostalo iba na úrovni kamarátstva. Napriek tomu, že sme spolu riešili niečo viac (často u mňa prespával) tváril sa, že sme iba kamaráti a tak ma aj pred pár kamarátmi prezentoval. Vždy, keď som začala hovoriť niečo o vzťahu mal milión argumentov, prečo nie je dobré ničiť naše kamarátstvo nálepkami a pomenovaniami. Stále tvrdil, že nám nič nechýba, že nám je dobre takto. Pred okolím sme boli iba kamaráti, ale v súkromí sme si „užívali“ viac ako rok. Všetko bolo v pohode, až kým som jedného dňa znova nezačala debatu o tom, že mi na ňom záleží a klape nám to, tak by sme sa mohli stať aj oficiálnymi partnermi. Vybuchol so slovami o tom, že on nehľadá vzťah, že ma má rád, ale nie je na záväzky pripravený, nechce deti, ani manželstvo, že mám na neho prestať tlačiť a že to nemám kaziť. Vraj máme špeciálne puto, ktoré ja zbytočne iba naruším mojimi hlúpymi rečami o vzťahu, budúcnosti, či iných nezmysloch. Zranilo ma to a povedala som si, že už v tom nechcem pokračovať. Bola som s ním hlavne preto, lebo som čakala, že časom zmení názor na vzťahy. Nezmenil a preto som odišla. Dúfala som, že sa mi neskôr ozve a že ho to bude mrzieť, ale nestalo sa. Prestali sme sa stretávať, až kým som ho asi po dvoch mesiacoch náhodne stretla v meste s inou ženou. Držali sa za ruky a smiali. Keď ma zbadal tváril sa, akoby sa nič nestalo, iba ma pozdravil a išiel ďalej. Ako som sa neskôr dozvedela, mal priateľku, s ktorou bol už viac ako rok zasnúbený a o pár mesiacov mali mať svadbu. Nechápala som, ako to mohol utajiť, ako ma mohol využívať, klamať a hlavne ako ma dokonale presvedčil o tom, že on nie je muž na vzťah a ja som šialená, vzťahom posadnutá žena. Od toho momentu som si povedala, že už nikdy viac nedovolím žiadne priateľstvo s výhodami. Napriek tomu občas rozmýšľam nad tým, či som fakt pre neho neznamenala niečo viac a možno sa len zľakol?“

Toto je jeden z milióna príbehov. Pre ňu samú vytriezvenie, bolesť, zlomené srdce a pre niekoho iného možno normálna situácia. Napriek tomu ma mrzí, keď vidím ako sa dobré ženy s úmyslom vytvoriť si vzťah motajú v priateľstvách s výhodami, ktoré v konečnom dôsledku nie sú žiadnou výhodou iba tvrdou lekciou. Je samozrejme iné, ak je to obom stranám (aj mužovi aj žene) jedno a chcú si len užívať, ak však jedna strana chce viac, čaká, trpí a druhá klame, alebo len zneužíva naivitu tej druhej osoby, potom je načase otvoriť si oči realite a nenechať sa využívať.

Ženy uvedomte si, že muž presne vie koho chce a koho nie. Nie, nie je zmätený, len vás nechce. Byť niekoho priateľkou/kamarátkou s výhodami je podobná vec, ako keby ti niekto povedal, že si super na to, aby si uspokojila moje potreby vtedy, keď to mne vyhovuje, aby som si s tebou užíval, aby si odišla, keď ťa mám dosť, ale nie si dostatočne dobrá na to, aby som ťa nazýval svojou partnerkou a správal sa k tebe s rešpektom, láskou a úctou. Ver mi, že si zaslúžiš oveľa viac ako prázdne slová a pár vášnivých nocí. Zaslúžiš si skutočný vzťah a muža, ktorý sa bude o teba snažiť, bude na teba hrdý a hlavne bude šťastný, že si jeho partnerkou. Každý muž už na začiatku veľmi dobre vie, či ťa chce, alebo nie. Tak, ako to vieme aj my ženy. Čiže všetky tie nezmysly okolo sú len v tichosti nevyslovené slová "nie si tá pravá."

Ale to ťa nemusí dlhodobo trápiť, lebo každý z nás má právo voľby. Jediné, čo by ťa malo zaujímať je nechať takého muža ísť ďalej a teba nebrzdiť. To, že nie si tá pravá pre neho neznamená, že tam vonku nie je niekto, pre koho budeš tou pravou už od prvej sekundy stretnutia. Je lepšie zostať chvíľu sama, ako byť niekoho občasná záležitosť, záchranná brzda, či výplň voľného času, keď nikto iný nie je okolo. Nie si predsa hračka na pobavenie, ale ľudská bytosť. Za svoje emócie a hodnoty sa preto prosím ťa nikdy nehanbi. Vystrašia a odoženú od teba iba muža, ktorý nie je pre teba.

NOVÉ VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=rxM_W-dvyQU