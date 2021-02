Ak ťa muž ignoruje, túto JEDNU vec nerob

Neozýva sa, ignoruje ťa, alebo ti neodpíše na správu niekoľko dní. Čo robiť a na čo naopak okamžite zabudnúť?

My ženy jednoducho prežívame všetko oveľa intenzívnejšie ako muži. Minimálne je to na nás vidieť. Emócie len málokedy skrývame a preto, ak nás ignoruje niekto, na kom nám záleží, vieme to dať aj patrične najavo. Kým niektoré z nás hľadajú otázky prečo, iné sa rozčuľujú a ďalšie sa snažia zistiť, čo s tým. V prvom rade sa vôbec nehanbi za svoje pocity, pretože pocit neistoty si prežila každá jedna z nás a nie raz. Napriek tomu sú veci, ktoré by si nikdy nemala robiť, aj keby si bola extrémne zúfalá a už dlhé roky sama.

Aj keby si ho akokoľvek veľmi milovala, chcela, potrebovala vo svojom živote, alebo nedokázala bez neho existovať, nikdy v živote nezabudni na svoju hodnotu. Uvedom si, že ty jediná dávaš voľnosť svojím prejavom a ty jediná nastavuješ svoju hodnotu pred svetom. V preklade to znamená, že za žiadnu cenu nepostav muža tak vysoko, že nadobudneš mylný pocit, že bez neho tvoj život nemá zmysel.

Pravdou je, že tvoj život zmysel vždy mal a bude mať. Preto, ak si nič zlé čím by si ho odradila nespravila, ak si ho nezranila, alebo nepriamo neurazila, daj celej situácií čas. Práve čas ti dá možnosť popremýšľať nad skutočným obrazom toho, aké bolo vaše stretávanie sa, či vzťah. Vyhneš sa tak nekontrolovateľným a zbytočným reakciám, ktoré ti v konečnom dôsledku viac uškodia, ako pomôžu. Tak, ako dáš čas sebe, daj čas a priestor aj jemu samému. Je možné, že ani on sám nevie čo chce, ale tlakom toto jeho rozhodnutie určite neurýchliš. Tiež je dobré si uvedomiť, že nie všetko, čo chceme, alebo si myslíme, že je pre nás dobré, má naozaj pozitívny dopad na náš život. Pozri sa spätne a zistíš, že veľa z toho, čo si chcela aby sa stalo a nakoniec sa nestalo, bolo pre teba v konečnom dôsledku požehnaním. Boh nám nie vždy dá to, čo chceme, ale skôr to, čo potrebujeme. Pre náš rast, pre naše srdce a pre našu budúcnosť. Pokiaľ ste sa spolu stretávali len krátko a on sa zrazu z ničoho nič odmlčal, nevytváraj si hneď v hlave obrazy o tom, čo asi robí, s kým je, prečo sa to stalo práve tebe, ale tú energiu, ktorú na celé analyzovanie vynakladáš - zameraj na seba. Začni na sebe pracovať, sústreď sa na zlepšenie vlastného života a hlavne sa nikdy nepros o pozornosť muža.



Muži boli, sú a budú vždy lovcami. Preto ak sa o teba prestal snažiť, alebo zaujímať (a neozve sa viac ako 3 dni) je jednoducho možné, že nebol z teba až taký "hotový" ako ty z neho. Lepšie to však zistiť skôr, ako keď sa do neho zamiluješ. Musíme si uvedomiť, že naše životy nestoja na pozornosti od mužov, na našich vzťahoch s inými, ale na našom vlastnom vzťahu so svojím ja. Pretože ak tento základný vzťah v tebe nefunguje, bohužiaľ sa to bude neustále odrážať aj na tvojich ďalších vzťahoch.

Ak ťa muž ignoruje, nesnaž sa mu dokazovať svoju hodnotu, presviedčať ho, že si tá pravá, nevolaj mu, nepíš mu každú sekundu, ale daj tomu celému, jemu samému a sebe - priestor a čas. Nevyčerpávaj sa investíciou do neho a sledovania jeho krokov, ale investuj do seba a svojho života. Môžeme sa tváriť akokoľvek moderne, starou a neustále aktuálnou pravdou je, že muž, ktorý naozaj chce nejakú ženu spraví aj nemožné len preto, aby jej bol na blízku a aby s ňou bol.

A nezabudni, že ak stratíš niekoho zo svojho života a práve vďaka tomu nájdeš konečne samú seba, vyhrala si.

KEĎ MUŽ NECHCE VZŤAH, POVIE VÁM TOTO: https://www.youtube.com/watch?v=oamXODV0sfE&t