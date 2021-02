Keď ti jeden partner (ne) stačí, skús toto

Veľa ľudí tvrdí, že život s jedným mužom, či jednou ženou na celý život je takmer nemožný. Vraj sme neboli od prírody stvorení na to, aby sme boli verní a zostali iba s jedným človekom.

Zamyslel/a si sa niekedy nad tým, že by ti možno s iným človekom bolo lepšie, ako s tým, s ktorým aktuálne si? Vystriedala si už niekoľko mužov a stále sa nenašiel žiadny, pri ktorom by si bola naozaj šťastná? Potrebuješ striedať často partnerky, len preto, že ti každá z nich po istej dobe zovšednie? Ak si sa našiel, alebo našla v týchto vetách, ver tomu, že nie si sama/nie si sám. Prečo to tak je a ako je možné, že množstvo nevier, rozchodov a rozvodov stále stúpa?

Ak sa nachvíľu zastavíš, uvedomíš si, že sa nachádzame v čase, kedy môžeme takmer všetko, kedy môžeme mať takmer každého a kedy nájsť si nového muža, či ženu nie je vďaka online vymoženostiam žiadny problém. Doba neobmedzených možností pôsobí na prvý pohľad ako doba, kedy by sme mali byť aj neuveriteľne šťastní a spokojní ľudia. Keďže všetko vieme, rady ľudí nám lezú na nervy, vieru nepotrebujeme a stali sme sa pánmi celého sveta. Alebo? Tento náš „môžem, čo chcem“ postoj (áno, aj so mnou občas zamáva) veľmi často prenášame aj do našich vzťahov, manželstiev a rodín. Po pár hádkach a nenaplnených očakávaniach lezieme do postele krajšej verzií našich predstáv. Hľadáme, skúšame, opúšťame, klameme a jeden partner na celý život je pre nás nočnou morou, alebo nepredstaviteľnou nudou.

V konečnom dôsledku nám však jeden partner nestačí len preto, lebo nedokážeme vydržať sami so sebou. Preto hľadáme niekoho, kto prekryje naše vlastné nešťastie, niekoho, kto nás zachráni, alebo dá zmysel nášmu životu. A v tom je problém. Ešte som nestretla vyrovnaného človeka, ktorý by nedokázal byť spokojný s jedným partnerom, alebo partnerkou, alebo sám (ak je to jeho voľba). Monogamia sa dá zvládnuť, ak to dokážu aj zvieratá. Vedeli ste o tom, že práve niektoré z nich sú pre nás obrovským príkladom? Medzi tie verné na celý život patria napríklad labute, sovy, vlci, tučniaky, bobry, ale aj líšky.

Všetko je to iba o našom vlastnom vnútri, o našej ochote komunikovať, o našej snahe riešiť problémy, o našom odhodlaní posunúť nekonečné vzťahy, skúšania a randenia do manželstva. Manželstvo nie je žiaden zdrap papiera (aj peniaze sú zdrap papiera a ešte som nevidela nikoho, že by ich vyhodil do koša, alebo nemal o ne záujem), ale sľub a hlavne pokiaľ je vykonaný aj pred Bohom, tak si môžete byť istí, že práve on vám bude pomáhať na ceste, ktorá nebude pre vás dvoch vždy ľahká. Ale to je život. Nič, čo za to stojí nie je ľahké. Napriek tomu sa snažíme a „makáme“ na veciach, na ktorých nám naozaj záleží. Všetko ostatné sú len výhovorky.

Ako ľudstvo sme dosiahli naozaj veľa, dokázali sme neuveriteľné veci, avšak smutné je, že sme po tejto ceste za technologickou a aj inou dokonalosťou zabudli na pravé hodnoty, na rešpekt jeden voči druhému. Ak ti náhodou jeden partner nestačí, zamysli sa nad tým, prečo je to tak, čo v tvojom vnútri nie je v poriadku a potrebuje uzdraviť. Všetko sa dá zmeniť, kým sme ešte na svete. Poznám aj mužov, ktorí boli naozaj roky neverní a nakoniec sa kvôli jednej žene zmenili. Áno je možné zmeniť človeka, ale len toho, v koho koži žijeme. Čiže iba my sa dokážeme zmeniť, iba my dokážeme bojovať voči pokušeniam, iba my sa vieme rozhodnúť pre jedného človeka a iba my môžeme náš život zmeniť k lepšiemu a hlbšiemu. Mne v tom celkom dostatočne pomáha aj Boh. Predsa len aj ja som len človek a on je Boh, schopný nemožných vecí.

Veľakrát stačí poupratovať vnútro, svedomie, myšlienky, srdce a zrazu sa zmení aj náš život. Ale bez skutočnej snahy to nepôjde. Nemysli si, že nájdeš dokonalého človeka a vymaž z hlavy vetu „Čo ak príde lepší, čo ak stretnem krajšiu, čo ak...“ Pretože, čo ak náhodou je toto tvoj posledný deň na tejto zemi? Alebo jediný človek, ktorý ťa naozaj miluje? Nemrhaj časom a nemysli si, že si tu navždy. Vďaka Bohu, nie sme nesmrteľní a nikdy nebudeme.

