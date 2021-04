Ak ti žena povie túto vetu, nemá o teba záujem

Nikto z nás nemá rád, keď mu niekto klame, ale napriek tomu, takmer každý z nás aspoň raz v živote použil „milosrdnú lož“ na to, aby sa vyhol nejakej situácií, rozhodnutiu, alebo jednoducho z iného prospešného dôvodu. Aj my ženy.

Občas dostávam od mužov správy s podobnou otázkou: „Prečo nepíšeš viac aj pre nás mužov? Veci z druhej strany.“ Priznám sa, že veľakrát sa možno aj snažím zahrnúť obe strany, alebo verím, že to opačné pohlavie pochopí aj naopak, ale nie vždy je to úplne jednoznačné a preto dnes o nás ženách, pre mužov. Lebo aj oni hľadajú odpovede. Čo povie väčšinou žena keď nemá o muža záujem? Ruku na srdce milé ženy, áno aj my sme majsterky nevinného zavádzania muža, keď nám to vyhovuje. Keď nemáme záujem o nejakého muža a napriek tomu mu nechceme ublížiť, práve v týchto momentoch používame vetu:

(pinterest.com)

„Vieš, keď ja vlastne ani neviem čo chcem.“

Hoci v skutočnosti veľmi dobre vieme, že on nie je to, čo chceme. Táto akože „neviem čo chcem“ výhovorka platí v akejkoľvek oblasti života a nielen vo vzťahoch. A áno, používajú ju aj muži. Jednoducho namiesto toho, aby sme sa rozhodli pre A, alebo B, alebo na rovinu povedali, že niečo nechceme, pohrávame sa so slovami: neviem, možno, asi...

Človek (či už žena, alebo muž) použije túto vetu z čisto sebeckých účelov. Na jednej strane je nám s nejakým mužom/ženou dobre, ale na druhej strane to nie je úplne to, čo chceme a hľadáme. Preto sa radšej nechceme rozhodnúť. Je to tak, že veľakrát nám je s týmto človekom fajn a nechceme stratiť jeho pozornosť, aj keď ho nepokladáme za partnera, či partnerku na celý život. To sme jednoducho my ľudia. Aj ja sama nie som v tom nevinne. Avšak roky každého z nás naučia, že pravda, nech je akokoľvek bolestivá a nepríjemná je lepšia ako aj tá najkrajšie prezentovaná lož.

Vždy je dobré predstaviť si seba na druhej strane a tiež to, ako by sme sa cítili my na jeho/jej mieste. Možno potom nebudeme niekoho oberať o čas, ale úprimne povieme čo cítime. Reálne ani neexistuje stav „neviem čo chcem“ pretože vo vnútri už tajne tušíte, čo by ste chceli namiesto toho nad čím akože váhate. Nie je nič zlé na tom niekoho nechcieť a slušne ho, či ju odmietnuť, ale je dosť zvláštne a neúprimné niekoho naťahovať, zavádzať a dávať mu falošné nádeje. Či už ide o muža, alebo o ženu. Aj tak sa nám nakoniec všetko vráti. Preto buďme k sebe lepší a úprimnejší. Ak ti niekto povie na otázku o vzťahu, že nevie čo chce, tak je na 99% isté, že ty nie si to, čo chce.

VIDEO: https://youtu.be/s9ybL4hJL2s